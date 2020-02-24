نجوى كرم تحتفل بعيد ميلادها مع الجمهور

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""الخليج 365"" من بيروت: نقلت الفنانة نجوى كرم أجواء الإحتفال بعيد ميلادها الـ53 مع جمهورها في أحد فنادق بيروت عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي. حيث اختارت هذا العام أن تُطفِئ شمعة العيد بين مروحة المحبين والمتابعين عبر صفحاتها المختلفة.
وتميّزت أجواء الحفل بالتلقائية والمودة بعد استقبالها على إيقاع الطبل والزمر يرافقه التصفيق الحار من المحبين. فيما غلبتها الدموع حين شاهدت مقطع الفيديو المُعدّ عن مسيرتها الفنية، وقطعت قالب الحلوى المزيّن باسمها وسط هنتافات المحبين
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