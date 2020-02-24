شكرا لقرائتكم خبر عن معجبة تعبر عن حبها لراشد الماجد فى حفله بالكويت.. ورد فعله غير متوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت معجبة عن حبها للنجم راشد الماجد خلال حفله الأخير فى مهرجان "هلا فبراير" الكويت 2020، حيث وثق مقطع فيديو عن الواقعة، ولكن رد الماجد كان غير متوقعا وطريف، حيث قال لها :" اسكتى راجلك شايفه يتاوب"، فى إشارة لتواجد زوجها إلى جانبها، مما أثار ضحك جميع المتواجدين بالحفل.

و طرح المطرب راشد الماجد أغنية "دبى كوكب اخر" من كلمات أنور المشيرى وألحان أحمد الهرمى وتروى قصة نجاح إمارة دبى التى أصبحت وجهة عالمية تضاهى أعرق مدن العالم وترحب بملايين الزوّار كل عام، وتأتى امتداداً لأغنية "دبى دانة الدنيا" التى أداها الماجد عند انطلاق مهرجان دبى للتسوّق فى العام 1996، وتحمل كلمات الأغنية الجديدة فى طياتها تعابير الفخر بالتطوّر المذهل الذى شهدته دبى على مدى الـ 25 عاماً الماضية، وتعبر عن قيم التسامح وكرم الضيافة التى تشتهر بهما دولة الإمارات .

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وطرح راشد الماجد، مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "طحنون الريادة" إهداء منه إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والأغنية من كلمات محمد حمد بن سهيل الكتبى، ألحان خالد ناصر، توزيع حسام كامل.

وأحيا النجم راشد الماجد مؤخرا حفلا غنائيا بعنوان "ليلة السندباد" فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وأشعل راشد الماجد حماس الجمهور خلال حفله بالسعودية بعدد من الأغانى، ومنها "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل، ماجانى النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيرى تلون، اسقنى حب، قم قم" وغيرها.