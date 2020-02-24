شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تغنى للعندليب الأسمر.. وتبهر الحضور بـ"انسانى مابنساك" بالفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة الأردنية ديانا كرزون حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، على مسرح الكورنيش الرئيسى، وشهد الحفل حضورا مميزا، وبالتحديد من الجمهور الخليجي والجاليات العربية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت خلال الحفل مجموعة من الأغنيات التي أشعلت بها أجواء المهرجان ، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي وقف وصفق لها عاليا وردد معها معظم الأغنيات.

وبدأت النجمة ديانا كرزون حفلها بأغنية "خلص ولو"، وتبعتها بأغنية مش مسموح ليكون للأغنية الرومانسية حضورا فى مهرجان الفجيرة لتقدم أغنية "بحبك أنت" و"جاي"، وأغنية "أنساني مابنساك"، كما قدمت أغنية " هيدا الحكي " وهي من الأعمال الغنائية الشبابية المميزة ، فيما كان للفنانة صباح نصيبا من هذا الحفل لتغني كرزون أغنية "نسم علينا الهوى" وتخلل الحفل الكثير من الأغنيات لتقدم مدلي موال، اسمر يا حلو ، بيت الشعر، تيجي حارتنا، وين ع رام الله ، مرعيه ، بالله تصبو، نزلن على البستان".

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واختتمت مشاركتها في المهرجان بتكريم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من خلال أغنية "موعود"،علما بان المهرجان أقام متحف يضم كافة مقتنيات العندليب الأسمر ، فيما غنيت من أعمال الفنان محمد عبده والفنانة الكبيرة سميرة توفيق كما قدمت أغنية "يا ناعم العود"، للفنان الراحل حسين جاسم.

وفي ختام مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولى للفنون قامت الإعلامية الإماراتية حصة الفلاسي بتكريم الفنانة ديانا كرزون نظير مشاركتها في الليلة الغنائية المميزة ضمن فعاليات المهرجان .