شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تغنى للعندليب الأسمر.. وتبهر الحضور بـ"انسانى مابنساك" بالفجيرة والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت النجمة ديانا كرزون حفلها بأغنية "خلص ولو"، وتبعتها بأغنية مش مسموح ليكون للأغنية الرومانسية حضورا فى مهرجان الفجيرة لتقدم أغنية "بحبك أنت" و"جاي"، وأغنية "أنساني مابنساك"، كما قدمت أغنية " هيدا الحكي " وهي من الأعمال الغنائية الشبابية المميزة ، فيما كان للفنانة صباح نصيبا من هذا الحفل لتغني كرزون أغنية "نسم علينا الهوى" وتخلل الحفل الكثير من الأغنيات لتقدم مدلي موال، اسمر يا حلو ، بيت الشعر، تيجي حارتنا، وين ع رام الله ، مرعيه ، بالله تصبو، نزلن على البستان".
واختتمت مشاركتها في المهرجان بتكريم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من خلال أغنية "موعود"،علما بان المهرجان أقام متحف يضم كافة مقتنيات العندليب الأسمر ، فيما غنيت من أعمال الفنان محمد عبده والفنانة الكبيرة سميرة توفيق كما قدمت أغنية "يا ناعم العود"، للفنان الراحل حسين جاسم.
وفي ختام مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولى للفنون قامت الإعلامية الإماراتية حصة الفلاسي بتكريم الفنانة ديانا كرزون نظير مشاركتها في الليلة الغنائية المميزة ضمن فعاليات المهرجان .
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون تغنى للعندليب الأسمر.. وتبهر الحضور بـ"انسانى مابنساك" بالفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.