شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المخرج محمود الشال يحتفل بزفاف نجله فى حضور الأهل والأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المخرج المنفذ محمود الشال، بزفاف نجله عبد الله الذى يعمل طبيباً ومقيماً في ألمانيا، على طبيبة الأسنان دينا إيهاب حسن في حفل عائلى اقتصر على أهالى العروسين وعلى رأسهم المخرج مصطفى الشال والمخرج محمد الشال والمنتج الفنى غزال الشال أعمام العريس، والمخرج هيثم مصطفى الشال، وطارق الشال والفنان محمد الصاوى، وشقيق العريس على محمود الشال وعبد المنعم صبرى عبد المنعم حفيد الفنان الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم وزوجته ضحى، إضافة إلى عدد من أصدقاء العروسين المقربين، منهم اللواء أركان حرب بسام عبد الرؤوف وحرمه السيدة حنان فاروق وكريمتهما الدكتورة روان، واللواء سامى محمود، والمهندس حمدى عفيفى والمهندس إبراهيم توفيق، وحضر من أصدقاء العريس الدكتور عمر علاء والدكتور رامى الطوخىوالدكتور أحمد كمال، والمهندس هشام حمدى عفيفى.

وشارك محمود الشال كمخرج منفذ في العديد من الأعمال الدرامية وعلى رأسها "امام الدعاة" للفنان الكبير حسن يوسف، وتأليف بهاء الدين إبراهيم وإخراج مصطفى الشال، و"لقاء على الهوا" للنجمة يسرا تأليف محمد أشرف القرشى، وإخراج أحمد صقر، و"أفراح ابليس" للنجمين جمال سليمان وسمية الخشاب وإخراج سامى محمد على، و"سلسال الدم" بأجزائه الخمسة، إضافة إلى عمله كمساعد مخرج فى مسلسل "الضوء الشارد" للنجم الراحل ممدوح عبد العليم وإخراج مجدى أبو عميرة.

يذكر أن مسلسل "سلسال الدم" حقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشارك في بطولته بطولة عبلة كامل ورياض الخولى وعلا غانم ورامى وحيد منة فضالى وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى وايناس عز الدين، وكريم كوجك وماجد الشريف، أحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة ونرمين ماهر وجيهان قمرى وايمان سامة، وتأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال.













































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