شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران ديانا كرازون على الإعلامى الأردنى معاذ العمرى الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرازون عن قرب عقد قرانها على الإعلامى الأردنى "معاذ العمري"، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها فى إحدى الإذاعات الأردنية، وسيتم عقد القران يوم الجمعة المقبل، قائلة :"حاولنا على قد ما نقدر نخبى الخبر ليوم الجمعة لنعلنه بنفسنا ولكن كل الناس اللى تحبنا نزلت الخبر و باركتلنا".

وقال معاذ لها خلال مداخلتها :"انتى حد كتير عظيم وربنا رزقنى فيكى ومبسوط أنك هتكونى شريكة حياتى نتى حد مختلف ما حد بيعرفك إلا اذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد ايه انتى انسانة نقية و بتمنى اقولك الله يتمملنا على خير و تكون ايامنا كلها خير"، لترد عليه :"انت ان شاء الله تبقى سندى وزوجى وكل شئ بحياتي".

Advertisements

وكانت الفنانة الأردنية قد أعلنت مؤخرًا عن دخولها فى علاقة رومانسية من خلال لقائها مع إحدى البرنامج التلفزيونية، عقب حفل الفالنتاين الذى أقامته فى العاصمة الأردنية "عمًان، وقالت فى لقائها: "أجواء الحُب كلها حب، بتبتدى من عيلتك لصحابك لكل الناس اللى حيشوفوك اليوم".

وعند سؤال ديانا: "هل قلبك يدق لأحد"، أجابت: "بدون تفاصيل، نعم"، حيث كشفت بأنها استقبلت باقة ورد حمراء فى يوم حفلها المُصادف للفالنتاين، وقالت بأنها ستؤدّى ميدلى رومانسية ستختتمها بأغنيتها الشّهيرة "انسانى ما بنساك".



معاذ العمري

وكانت ديانا كرازون البالغة من العمر 36 عاماً، قد أعلنت فى وقت سابق عن تلقيها العديد من عروض الزواج ولكنها لا تناسب قناعاتها الشخصية ولا تصلح لها قائلة: "أحدهم يريد الزواج سرياً وآخر متعدد الزوجات أو يريد زواجى بطريقة المسيار أو أن اترك الفن فى حالة الزواج .. وأندهش من هؤلاء فماذا ينقصنى كامرأة حتى أتزوج بهذه الطرق ".