شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام .. محمد محيى يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد بعنوان "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة من التأجيل حدد المطرب محمد محيى موعد طرح أول أغنية ألبوم الجديد ألبوم "بتاع زمان" الجديد، والتي تحمل اسم "سهرانين" وذلك يوم الثلاثاء على أحدى منصات موبايل، وليتم طرح أخر أسبوع على يوتيوب.

ليعود محيى بعد غياب 12 عاما عن ساحة الألبومات الغنائية، وأغنية سهرانين من كلمات الشاعر نورالدين حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع الموسيقي محمد العشي، وميكس محمود عزت، وماستر أميرمحروس.

من ناحية أخرى قررمحمد محيي طرح ألبوم الجديد بعد غياب سنوات، بشكل مختلف عن ما هومعتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.



محمد محيى

كما انتهى محيى فى الأيام الماضية من جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد "بتاع زمان" مع المصور والشاعر أسامة محرز، واستقر محيى على اختيار بوستر لكل أغنية من أغانى الألبوم، وذلك حسب قصة الأغنية وكلماتها.

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ويتعاون محمد محيى فى الألبوم مع الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد مرزوق وعنتر هلال إيهاب عبده وأشرف أمين ونور الدين حمدى ونور الدين مصطفى وهانى رجب وسلطان صلاح الشاعر الراحل رضا أمين.

كما يتعاون مع الملحنين محمد رحيم ووليد سعد ومصطفى عوض وإيهاب عبد الواحد ومدين وحمادة النادى ومحمود شريف وكريم حمدى ومديح، ويضم الألبوم عدد من الأغانى من ألحان محمد محيي، فيما اقتصرت التوزيعات الموسيقية على كل من فهد ومحمد العشى ورفيق عاكف.

ويضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، و"هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامى واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، "سهرانين"،" فوضت أمرى “حاجة غريبة"، "واحد يخون"،"ساقي الورد".. وغيرهما.

يشار إلى أن آخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.