شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لـ"معتز ولى الدين" بعد إصابته بفيروس نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الذعر انتابت محبى معتز ولى الدين شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين بعدما تم الإعلان عن إصابته بفيروس نادر يدمر خلايا الأعصاب خاصة أنه يصيب 2 فى المليون على مستوى العالم.

شريف محمود أحد أصدقاء معتز ولى الدين والذى يمكث معه فى المستشفى صرح لليوم السابع أن معتز يمكث فى أحد المستشفيات منذ 10 أيام، وذلك فور علمه بإصابته هذا الفيروس الذى أثر على قدمه اليسرى خاصة بعدما بدأ يشعر بالتعب فيها حتى أحس بصعوبة تحركها.

وأضاف أنه فور عمل التحاليل والإشاعات علم بإصابته بهذا الفيروس الذى استلزم مكوثه فى المستشفى من وقتها، وبالتالى فهو يخضع حالياً لجلسات فصل البلازما، ومن المفترض ألا يخرج من المستشفى فى الوقت الحالى.

Advertisements

وعن الأمل فى شفائه أكد أن هناك أمل فى ذلك، حيث أكد الأطباء وجود أدوية معينة بالإضافة إلى جلسات علاج طبيعى سيخضع لها من أجل الشفاء تماماً من هذا الفيروس النادر الذى أصابه.

على جانب آخر رحل الفنان علاء ولى الدين، 11 فبراير عام 2003 عن عمر ناهز 40 عاما بسبب غيبوبة سكر، الفنان الراحل حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985 وبدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولى الدين فى التلفزيون، حيث شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منذ الثمانينات منها (بابا جاى، زهرة والمجهول)، لينتقل بعدها للعمل فى السينما ويشارك فى عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى أوائل الألفينات والتى من أبرزها عبود على الحدود والناظر، حلق حوش، ابن عز)، بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون عمل أيضاً فى المسرح حيث شارك فى عدة مسرحيات منها لما بابا ينام، الابندا.

ووضعت وزارة الثقافة ملصق "عاش هنا" على منزل النجم الراحل علاء ولى الدين فى مصر الجديدة، تخليدا لذكراه.

ومشروع "عاش هنا" دشنته وزارة الثقافة عام 2018، ويهدف إلى تخليد ذكرى رموز مصر من الرواد والمبدعين الذين أسهموا فى استكمال مسيرة مصر الحضارية عبر تاريخها. والمشروع عبارة عن لافتة تعلق على بيت أحد الرموز مزودة بخاصية تتيح الدخول على الموقع الإلكترونى للمشروع والتعرف على سيرة الرمز، وهو نتاح التعاون بين جهاز التنسيق الحضارى، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تم تخصيص موقع إلكترونى يضم السيرة الذاتية للشخصيات التى احتفى بها المشروع والأعمال التى أنجزوها مزودة بصور لأهم هذه الأعمال.