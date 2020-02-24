شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال وزوجته فى جلسة تصوير جديدة باللون الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع المطرب رامى جمال لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور شريف مختار، وظهر في جلسة التصوير مع زوجته ناريمان وارتديا ملابس كجوال باللون الأسود، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه متغزلين في إطلالته مع زوجته، و من التعليقات:" بحبكم أوى أوى ، ربنا يخليكم لبعض و يحفظكم ".







بوست رامى جمال

ويحيى المطرب رامى جمال والعازف إسلام شبيسى، حفلاً غنائيًا يوم 5 مارس المقبل فى الفيوم، ومن المقرر أن يقدم "جمال" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه فى ألبوم الجديد يحمل اسم "أنا لوحدى"، وأغنية قديمة منها " ليالينا"، "راح لحاله"، "ما تظلمنيش"، "دى العيون"، "فوق"،" أوعدينى"، "قدامى"،"حكاية روح"،"تعدى سنين"،"جيتلك".

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وطرح رامى جمال ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بالتزامن مع عيد الحب وذلك بعد طرح أغنيتين قبل الأليوم وهما كليب "سقف" والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن م.

والأغنية الثانية كانت "بيهم كلهم" والتى حققت نسبة مشاهدة حتى الآن أكثر من مليون ونصف مشاهدة، من كلمات أحمد المالكى، ألحان رامى جمال، توزيع وسام عبد المنعم، وتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.