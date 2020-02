شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم All the Dead Ones يروجون للفيلم بمهرجان برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرصناع فيلم All the Dead Ones فعاليات مهرجان برلين، حيث خضع صناع الفيلم وابطاله كارولينا بيانكي و كلاريسا كيست و ليونور سيلفيرا وماركو دوترا . Advertisements ويشهد المهرجان مشاركة فيلم الفانتازيا Pinocchio للمخرج الإيطالي ماتيو غاروني ويدورعن قصة رجل يصنع تمثال خشبي لطفل ويتفاجأ ذلك الرجل بتحول التمثال إلي طفل حقيقي. الفيلم بطولة روبيرتو بينيني والطفل فيدريكو ليلابي وروكو باباليو وماسيمو سيتشيريني و مارين فاكث وموريزيو لومباردي و دافيد ماروتا و ماسيميليانو جالو وجيانفرانكو جالو وسيناريو ماتيو جاروني. وفي سياق متصل أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70 عن تكريم النجمة المخضرمة هيلين ميرين الحائزة على جائزة الأوسكار، حيث يمنحها المهرجان جائزة الدب الذهبي الفخرية لإنجازالعمر. أخر أعمال هيلين ميرين كان فيلم Hobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

