شكرا لقرائتكم خبر عن كورين ماسييرو تكشف عن حمالة صدرها للترويج لفيلمها ببرلين Delete History والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الممثلة كورين ماسييرو البالغة من العمر 56 عاما عن حمالة صدرها وذلك أثناء photo call لفريق عمل فيلم Delete History ضمن فعاليات مهرجان برلين في دورته الـ 70، وهو ما لفت إليها الأنظار وجعلها محل اهتمام كبير من المصورين ممن حرصوا علي التقاط صور لها.

جلسة التصوير الترويجية للفيلم كانت قبل عقد مؤتمر صحفي لصناعه للحديث عن الفيلم ومشاركته بالمهرجان، وضم فريق العمل كاتب السيناريو جوستاف كيرفيرن و المنتجة سيلفي بيالا و بلانش جاردين و كورين ماسييرو والمخرج بينوا ديليبين

من جانب أخريشهد المهرجان مشاركة فيلم الفانتازيا Pinocchio للمخرج الإيطالي ماتيو غاروني ويدورعن قصة رجل يصنع تمثال خشبي لطفل ويتفاجأ ذلك الرجل بتحول التمثال إلي طفل حقيقي.

الفيلم من بطولة روبيرتو بينيني والطفل فيدريكو ليلابي وروكو باباليو وماسيمو سيتشيريني ومارين فاكث وموريزيو لومباردي ودافيد ماروتا و ماسيميليانو جالو وجيانفرانكو جالو وسيناريو ماتيو جاروني.

وفي سياق متصل كان مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70 أعلن عن تكريم النجمة المخضرمة هيلين ميرين الحائزة على جائزة الأوسكار، حيث يمنحها المهرجان جائزة الدب الذهبي الفخرية لإنجاز العمر.

أخر أعمال هيلين ميرين كان فيلم Hobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.