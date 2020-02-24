خاص| أصيب بفيروس نادر.. تفاصيل حالة شقيق علاء ولي الدين الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حالة من القلق أصابت أصدقاء معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، بعد إعلان إصابته بفيروس نادر.

وحرص "الخليج 365" على الاطمئنان على صحة معتز، وتواصل مع صديقه شريف الغريب الذي يلازمه في المستشفى حاليًا، والذي أكد أن الأطباء يحاولون فصل البلازما، بعدما أصيب بالتهاب شديد في الأعصاب، مشيرًا أن بعد نجاحهم في جلسات فصل البلازما، سيبدأ معتز مرحلة جديدة وهي العلاج الطبيعي.

كان عدد كبير من أصدقاء معتز، كشفوا عن إصابته بالفيروس، وبينهم الفنان أسامة أبو العينين، الذي كتب على "فيسبوك": "اخواتي وأصدقائي وكل من على صفحتي.. رجاءً، وليس أمرًا الدعاء لأخويا وصديقي معتز ولي الدين بالشفاء؛ فهو يمر بوعكة صحية ويحتاج الدعاء.. أشكركم".

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وكتب أمين العسال: "برجاء الدعاء للصديق والأخ الغالي معتز ولي الدين بالشفاء العاجل.. ڤيروس نادر في خلايا الأعصاب بييجي لكل ٢ في المليون، اللهم أنت الشافي المعافي اشفه وعافه، ورده لبيته وأهله وأصحابه بصحة وسلامة".

وحرصت هند ابنة الفنان سعيد صالح على التعليق على أزمة معتز الصحية، ودعت له بالشفاء، وهو ما فعلته الفنانة إيمي طلعت زكريا، التي وصفته بـ"من أطيب الخلق".

علاء ولي الدين ولد في سبتمبر 1963، وتوفي في 11 فبراير 2003، تاركًا عددًا من الأعمال السينمائية والمسرحية التي حقق من خلالها شهرة واسعة، جعلته أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي.