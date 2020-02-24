فيروس نادر يصيب شقيق علاء ولي الدين.. وأصدقاؤه يدعون له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

كشف عدد كبير من أصدقاء معتز، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، عن إصابته بفيروس نادر، يصيب 2 في المليون.

وكتب أصدقاؤه، ومن بينهم الفنان أسامة أبو العينين: "إخواتي وأصدقائي وكل من على صفحتي.. رجاءً، وليس أمرًا الدعاء لأخويا وصديقي معتز ولي الدين بالشفاء؛ فهو يمر بوعكة صحية ويحتاج الدعاء.. أشكركم".

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وكتب أمين العسال: "برجاء الدعاء للصديق والأخ الغالي معتز ولي الدين بالشفاء العاجل.. ڤيروس نادر في خلايا الأعصاب بييجي لكل ٢ في المليون، اللهم أنت الشافي المعافي اشفه وعافه، ورده لبيته وأهله وأصحابه بصحة وسلامة".

وحرصت هند ابنة الفنان سعيد صالح على التعليق على أزمة معتز الصحية، ودعت له بالشفاء، وهو ما فعلته الفنانة إيمي طلعت زكريا، التي وصفته بـ"من أطيب الخلق".

علاء ولي الدين ولد في سبتمبر 1963، وتوفي في 11 فبراير 2003، تاركًا عددًا من الأعمال السينمائية والمسرحية التي حقق من خلالها شهرة واسعة، جعلته أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي.