غدًا.. إقامة العرض الخاص لفيلم "بعلم الوصول" بحضور أبطاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينظم صنّاع فيلم "بعلم الوصول"، غدًا الثلاثاء 25 فبراير، عرضًا خاصًا في التاسعة مساء، بحضور نجوم الفيلم، في سينما الزمالك.

ومن المقرر أن يشهد العرض حضور المخرج هشام صقر، بسمة، بسنت شوقي، لبنى ونس، رفل خليل، محمد سرحان وعدد كبير َمن النجوم والشخصيات العامة.

على صعيد آخر، استقر صناع الفيلم على يوم ٢٦ فبراير الجاري، لطرحه تجاريًا.

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الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى، التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام.

يشارك في بطولة الفيلم "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل"، ويشارك في إنتاجه شركة "White Feather" لهشام صقر وشركة فيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي. وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.