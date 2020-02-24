للمرة الأولى .. حفل أم كلثوم بتقنية الـ"هيلوجرام" في دار الأوبرا المصرية

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، للمرة الأولى، في تاريخه، حفل كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية "هيلوجرام" العالمية. من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 6 مارس، بصوت الفنانة مي فاروق، الفنانة ريهام عبدالحكيم، وبقيادة المايسترو مصطفى حلمي. يوم الجمعة 6 مارس، بصوت الفنانة مي فاروق، الفنانة ريهام عبدالحكيم، وبقيادة المايسترو مصطفى حلمي. Advertisements يذكر أن "هوليجرام" تم استخدامها، للمرة الأولى، في حفل غنائي لأم كلثوم في دبي، ولاقى حضورًا وإقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وتتمثل التقنية في تجسيم أقرب للحقيقة لصورة أم كلثوم على المسرح.

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