بالصور.. لقاء الخميسي تستمتع بالبحر برفقة أصدقائها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



علقت لقاء على الصور قائلة: "البحر والهوى وزمايلي في الهوى أحمد زتون وحلمي عبدالستار"، ونالت الصور إعجاب كثير من المتابعين أبرزهم "ابتسامتك الحلوة، ايه العسل دا".



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء مسلسل "أبواب الشك"، ﺇﺧﺮاﺝأحمد سمير فرج، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، كريم الدليل، يشاركها البطوله خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بنت أحمد.



تدور قصته حول مجموعة من الأصدقاء، لدى كل منهم

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حياته ومستقبله وعائلته، ومع تصاعد الأحداث، يكتشف أن هناك جريمة قتل حدثت منذ 10 سنوات، وتتفتح أوراقها وأزماتها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسًا على عقب.

ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد سمير فرج، المخرج المنفذ: وائل صبري، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، كريم الدليل، ويشاركها البطوله: لقاء الخميسي، خالد سليم ، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بنت أحمد.