موعد وتفاصيل..حفل راغب علامة بالجامعة البريطانية بمصر

يستعد المطرب راغب علامة لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك بالجامعة البريطانية في مصر يوم الجمعه الموافق6 من شهر مارس المقبل، ومن المتوقع حضور جماهيري ضخم.
غيرك أشطر، صدفة ، بعشق قلبي.. وغيرهم.
ومن المقرر أن يقدم راغب خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، منها :" كان
الجدير بالذكر أن المطرب راغب طرح مؤخرًا كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" كلمات خالد المريخي، ألحان الموسيقار د.طلال، إشراف عام خالد أبو منذر.
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