الليلة.. شارموفرز على مسرح ساقية الصاوي

يستعد الفريق الغنائي الشهير "شارموفرز" لحفله الغنائي الليلة، وذلك على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك.

من المقرر أن يقام الحفل مساء

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اليوم في تمام الساعة الـ7 مساءً، ويعودون لجمهورهم من خلال حفلين غنائيين متتاليين يومي الثلاثاء والأربعاء.

يذكر أن تم نفاد تذاكر حفل مساء غدٍ الثلاثاء، ومازال متاح تذاكر لحفل يوم الأربعاء 26 فبراير الذي سيقام الساعة 3 ونصف عصرًا.