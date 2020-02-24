الليلة.. شارموفرز على مسرح ساقية الصاوي

يستعد الفريق الغنائي الشهير "شارموفرز" لحفله الغنائي الليلة، وذلك على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك.
من المقرر أن يقام الحفل مساء
يذكر أن تم نفاد تذاكر حفل مساء غدٍ الثلاثاء، ومازال متاح تذاكر لحفل يوم الأربعاء 26 فبراير الذي سيقام الساعة 3 ونصف عصرًا.
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