قبل أيام من إقامته.. اقتراب نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بالتجمع الخامس

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفله الغنائي الأول في مصر، بعد طرح ألبومه الجديد "سهران"، وذلك على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 28

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مارس، واقتربت تذاكر الحفل من الإنتهاء، حيث تم نفاد تذكرتي الفئة الثانية والثالثة بقيمة 1500، 2500 جنيه، على أن يتبقى الفئة الأولى بقيمة 500 جنيه.

يذكر أن الهضبة قد أحيا أحدث حفلاته الجماهيرية في الكويت، وذلك بعد طرح ألبومه الجديد "سهران" مباشرة، وقد باقة غنائية مميزة لجمهوره ومنها"سهران، يتعلموا، هيعيش يفتكرني"، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه القديمة التي يفضلها جمهوره ومنها"ميال، متخافيش، شوقنا، ليلي نهاري، نور العين".