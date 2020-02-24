يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفله الغنائي الأول في مصر، بعد طرح ألبومه الجديد "سهران"، وذلك على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 28
يذكر أن الهضبة قد أحيا أحدث حفلاته الجماهيرية في الكويت، وذلك بعد طرح ألبومه الجديد "سهران" مباشرة، وقد باقة غنائية مميزة لجمهوره ومنها"سهران، يتعلموا، هيعيش يفتكرني"، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه القديمة التي يفضلها جمهوره ومنها"ميال، متخافيش، شوقنا، ليلي نهاري، نور العين".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل أيام من إقامته.. اقتراب نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بالتجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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