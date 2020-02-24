حقق الفنان أدهم نابلسي بأغنية "بتعرف شعور"، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات علي مولى، ألحان وتوزيع أدهم نابلسي، إضافة إلى حصولها على المركز الثاني في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".
يذكر أن آخر إصدارات أدهم الغنائيةكانت أغنية "حدا مابينتسى" التي طرحت في أغسطس من العام الماضي وحققت أكثر من 14 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات علي مولى، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ.
كانت هذه تفاصيل خبر في يومين.. أدهم نابلسي يتخطى الـ2 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "بتعرف شعور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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