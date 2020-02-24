ساندي: "نجاحي يشكل خطراً عليكم".. فمن قصدت؟

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الفنانة المصرية ​ساندي​ زملائها وزميلاتها في الوسط الفني، الذين لم يهنئوها على ألبومها الجديد "اتنين في واحدة"، الذي طرحته مؤخراً.

وأبدت ساندي إنزعاجها من أصدقائها وزملائها من الفنانين، بسبب عدم تهنئتهم لها على ألبومها الجديد، وكتبت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "تفتكروا ليه كل أصدقائي السادة الزملاء والزميلات مفكروش يكلفوا خاطرهم بمبروك على الألبوم رغم إن الاستوري ببلاش، للدرجادي نجاحي بيشكل خطر عليهم".

يذكر أن ساندي تعاونت في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.

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