جون لجند:"ما يحدث للفلسطينيين خطأ كبير"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المغني العالمي ​جون لجند​ عن القضية الفلسطينية وما تواجهه حالياً خاصة بعد إعلان ما سمي بـ"صفقة القرن" مؤخراً، قائلاً:"لا ينبغي أن يكون هناك مجموعة كاملة من الناس في نفس المكان بسبب جنسيتهم أو دينهم، فيكونون محتجزين كالسجون إلا انه في الهواء الطلق"، وأضاف: "كما لا يمكن حرمانهم من حرية الحركة وضم المستوطنين إلى أماكن تواجدهم وأراضيهم".

وتابع خلال مقابلة له مع منصة الأخبار على الإنترنت The Intercept في وقت سابق من هذا الأسبوع:"إنه مجرّد موقف إنساني فأعتقد أنا كشخص يراقب ما يجري ويقول هذا صحيح وهذا خطأ فمن الواضح أن ما يحدث للفلسطينيين خطأ كبير وهو واضح للغاية فأي شخص لا يعتقد ذلك فهو أعمى على ما أعتقد".

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