سيرين عبد النور تردّ على بديع أبو شقرا

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ على تصريح الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ عنها خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج "NEXT"، إذ أنه وفي فقرة التحدّي، طُلب من بديع قراءة الفنجان، الذي شربت منه عبد النور، فقال لها: "هناك طريق طويل ولكن في نهاية المطاف فرحة، وأضاف أن في قلب الفنجان يوجد حية سمراء تنظر لها، ويحيطها بياضاً فيه بعض الغيرة والحقد".

وأعادت عبد النور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشر الخبر الذي نشره موقع "الفن"، وعلّقت عليه قائلةً: "حبيبي بديع انت ممثل لبناني بشوف حالي فيه اما بالنسبة للحية الله الحامي".

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