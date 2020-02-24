عمرو سعد يُفاجئ محبيه بإعلانه عودته لطليقته

ميرنا وليد - بيروت - كسف رابي إبن الممثل المصري ​عمرو سعد​، أن والده ووالدته ​شيماء فوزي​ قد عادا لبعضهما، وأن ما حدث بينهما مجرد خلاف وإنتهى منذ فترة طويلة، بعد أقل من خمسة أشهر على إعلان سعد طلاقه من زوجته، والتي كانت أعلنت الطلاق أيضاً عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وفاجأ سعد أبناءه بعودة أمهم إليه، وأقام حفلاً صغيراً لأهله وأصدقائه، أعلن فيه مفاجأة إعادة زوجته وأم أولاده لعصمته، وإستئناف الحياة معها.‎

يُذكر أن أخر أعمال سعد هو فيلم "حملة فرعون"، وشاركه البطولة روبي، محمود عبد المغني، حمدي ‏الميرغني، محمد لطفي، رامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون.

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