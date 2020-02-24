تراند اليوم : أشرف زكي يهدد بمقاضاة شقيق هيثم زكي بسبب بيع ممتلكات ” الإمبراطور “

أكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه سوف يقاضى شقيق الفنان هيثم أحمد زكى من والدته، بعدما قام الأخير ببيع شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة مع برنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى أن الشقة كانت تحوى عدد كبير من الرسائل الخاصة بالفنان الأسمر، والعديد من الوثائق والملابس التى تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بـفيلم أيام السادات.

وأمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بكومباوند بيفرلي هيلز.

وتسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للفنان وتقارير الأدلة الجنائية وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقام بتفريغها إسلام شاكر وكيل أول نيابة أول وثان الشيخ زايد والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.

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كان تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقي بلاغا بتاريخ 7 نوفمبر من دينا.ف 48 سنة مخرجة وانجي. أ 26 سنة بكالوريوس إعلام تفيد أن هيثم أحمد عبد الرحمن زكي 34 سنة ممثل لا يتجاوب مع اتصالاتهما الهاتفية أو الاستجابة للطرق على باب الشقة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور علي جثة المذكور.

وبمناظرة الجثة تبين أنه مسجي علي وجهه بمدخل حمام غرفة النوم ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وسلامة جميع منافذ الشقة، وعثر علي كمية من المكملات الغذائية ومخلفات سجائر أعلى منضدة موجودة بصالة الشقة.

وبسؤال كل من مشرف أمن بالمنتجع وفردا أمن بالمنتجع أكدوا أن المتوفى كان يعاني من حالة إعياء شديدة وقيء فجر اليوم السابق نتيجة تناوله كمية زائدة من المكملات الغذائية فاصطحبوه بسيارة إسعاف داخلية إلى صيدلية داخل الكمبوند وتم عمل الإسعافات الأولية وعاد إلي شقته ولم يظهر مرة أخرى حتى ورد اتصال أقاربه.

تم إخطار النيابة العامة التي انتقلت وباشرت التحقيق وقررت نقل جثة المتوفى إلى مشرحة النيابة العامة بزينهم وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها وإعداد تقرير طبي بذلك وتكليف البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.