جو معلوف يقف في وجه شجع التجار في لبنان ويوزع الكمامات مجانًا

ما إن أعلن وزير الصحة حمد حسن عن تسجيل أول حالة من فيروس كورونا في لبنان لسيدة قادمة من إيران تبلغ من العمر 45 عاماً، حتى سادت حالة من الهلع بين صفوف الناس الذين تهافتوا إلى الصيدليات لشراء الكمامات الواقية ليحموا أنفسهم من الفيروس الذي يضرب كل العالم.

ومع شجع التجار الذي لا يوصف ولا حدود له، حيث استغل البعض هذه الأزمة الصحية كي يرفع اسعار الكمامات بشكل هائل مستغلاً حاجة الناس للوقاية من هذا الفيروس، أطلق الإعلامي جو معلوف مبادرة طالباً من كل شخص يرغب بالكمامات بالحصول عليها مجاناً وذلك منعاً لإستغلال حاجة الناس من قبل بعض التجار.

واتخذ “معلوف” من حسابه على تويتر منبراً ليعلن عن المبادرة بالقول: “وصلت صباحاً من المملكة العربية السعودية حاملاَ معي ١٠٠٠ كمامة واقية قمت بشرائها بعد خبر تعذر وجودها في الصيدليات اللبنانية واحتكارها من قبل بعض الشركات. نعلن اليوم عن توزيعها مجاناً لكل العائلات التي لم تتمكن من الاستحصال عليها ونعد بشراء المزيد منها لتوزيعها الاسبوع المقبل للراغبين بالحصول على الكمامات الواقية مجاناَ الحضور إلى مبنى جرس سكوب في الحازمي مبنى هوا تشيكن الطابق الرابع أو الاتصال على 78999966 أو 05958885”.

وتابع: “دفعت ثمن ال ١٠٠٠ كمامة واقية حوالي ٩٠٠ ريال سعودي ما يعادل ٢٥٠ دولار أمريكي! معاً نقف بوجه مافيات بيع الكمامات في لبنان. للحصول عليها مجاناَ الاتصال على 05958885 او 78999966”.