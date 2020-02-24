خاص- وسام بريدي من الاعلام الى الدراما… من الباب العريض

بعد اسبوعين على انطلاق مسلسل “ما فيّي2” عبر شاشتي OSN و MTV إخراج رشا شربتجي، قصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، وهو من بطولة مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا، زينة مكي، بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضم الى الجزء الثاني كل من القديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي، وسينتيا سامويل، وسام صباغ، وسام بريدي الذي عبّر في عن سعادته بخوض هذه التجربة بعد 20 عاماً على تجربته الاولى في التمثيل في مسلسل “من أحلى بيوت راس بيروت”.

يلعب “بريدي” في مسلسل “ما فيّي” دور طبيب يدعى عصام تيمناً بإسم شقيقه الراحل الذي توفي في نيسان 2015 اثر حادث سير مروّع، حيث أشار وسام ان اسم شقيقه سيبقى مطبوعاً في قلبه وعقله وحياته حتى النهار الآخير.

تلقى وسام بريدي العديد من رسائل الاعجاب حول دوره في المسلسل، ما دفعه الى التغريد وقال: “الله يوفي كل ممثل تعبه لأن هذه المهنة من أصعب المهن في العالم، آخر مرة مثلت فيها كانت منذ ٢٠ سنة، وتحمست كثيراً لأعود وأخوض هذه التجربة، شكراً لفريق العمل وللمخرجة رشا شربتجي وللمنتج الأستاذ صادق الصبّاح والمنتجة لما الصبّاح. أتمنى ان يكون أداء شخصية الدكتور عصام في “ما فيّي” بجزئه الثاني قد نال اعجابكم“.

وسام بريدي اعلامي قدّم مجموعة من البرامج وتألق ونجح فيها حيث ترك بصمة في عالم تقديم البرامج، والآن يبدو ان تجربة التمثيل هذه قد لاقت قبولاً لدى المشاهدين نظراً لادائه الطبيعي والعفوي والمقنع ما يُبشر بفتح أبواب التمثيل له على مصرعيه ونجح في الوقوف امام الكاميرا بكل ثقة وتمكًن وبدا مرتاحاً جداً ما عكس امتناناً من ادائه من قبل المشاهدين الذين يشيدون به بعد كل حلقة ويطالبونه بتكرار هذه التجربة الناجحة جداً.