هل طاش ما طاش هو "ذا سيمبسون" السعودية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بخبر قيام قاضي سعودي بتطليق زوجة من زوجها وذلك بهدف الزواج منها. وربط الكثيرون من رواد السوشال ميديا في السعودية ما بين الخبر وإحدى حلقات المسلسل الشهيرة "طاش ما طاش" للفنان ناصر القصبي ومواطنه عبدالله السدحان.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي وقعت في السعودية التي تم ربطها بالمسلسل، فبعد قصة خاطفة الدمام الشهيرة، التي اختطفت عددا من الأولاد وقامت بتربيتهم لمدة تزيد عن 20 عاما، ليكتشفوا بعدها أنها ليست والدتهم، ويعودوا بعد هذه السنوات الطويلة إلى عائلاتهم الحقيقية. وربط الكثيرون أيضا الحادثة، بإحدى حلقات "طاش ما طاش" التي كانت عن طفل سُنّي يكتشف أن أهله ليسوا حقيقين لسنوات طويلة، لتكون الصدمة بأن أهله الحقيقين من الطائفة الشيعية.

وبعد هاتين الحادثتين الحقيقتين اللتين صادف حدوثهما في أحداث المسلسل من قبل، بدأ عدد من رواد السوشال ميديا بالحديث عن تلك الصدف الغريبة، فوصف بعضهم المسلسل الخليجي طاش ما طاش بـ "سمبسون النسخة السعودية"، والذي اشتهر بالتنبؤ بالعديد من الأحداث العالمية بحلقات قديمة له، منها فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات، وفايروس كورونا، والعديد من الأحداث الأخرى.

و"ذا سيمبسون" هو مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي من إنتاج شركة فوكس وهو موجه للكبار فقط، ويعدّ أطول وأنجح مسلسل كرتوني يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكي، حيث بلغ عدد أجزائه حتى الآن 30 جزءا بإجمالي 662 حلقة.

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ومنذ عرضه لأول مرة في 17 ديسمبر 1989، بُثت 673 حلقة من عائلة سيمبسون. وهو أطول مسلسل كوميدي من حيث فترة البث، وأطول مسلسل تلفزيوني أمريكي يُعرض وقت الذروة بنص مكتوب أيضا، سواء كان من حيث عدد المواسم أم الحلقات، من قبل شركة تونتيث التلفزيونية.

أما طاش ما طاش، فهو مسلسل تلفزيوني رمضاني كوميدي سعودي. بدأ إنتاجه عام 1993 وعرضت أولى حلقاته في شهر رمضان عام 1994، كما شارك فيه العديد من الممثلين السعوديين والعرب، ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي.

وبدأت فكرة المسلسل من خلال الفنانين عبد الله السدحان وناصر القصبي، والمخرج عامر الحمود. بعد أول موسمين انفصل الثلاثي، ليقوم الثنائي عبدالله السدحان وناصر القصبي بالتعاون مع المخرج عبد الخالق الغانم في المسلسل نفسه. واستمر عرض العمل على القناة السعودية الأولى من الجزء الأول إلى الجزء الثالث عشر عام 2005، ثم انتقل بشكل نهائي إلى MBC منذ عام 2006 في الجزء الرابع عشر إلى الجزء الثامن عشر، والأخير في عام 2011.