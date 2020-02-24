محامي عمرو دياب يكشف كذبة محمد رمضان ويرد على اتهاماته

خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي في أولي حلقات برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه على التلفزيون المصري، اتهم محمد رمضان المحامي أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، بالوقوف وراء حملة الطيار أشرف أبو اليسر ضده.

وقال رمضان إن محامي مطرب كبير يقف وراء الحملة لأنه موكل الطيار في ذات الوقت، ورد المحامي أشرف عبد العزيز على اتهامات محمد رمضان ببيان رسمي عبر صفحته على "فيسبوك".

وجاء في البيان: "رداً على محمد رمضان وما يدعيه أنني محامي المطرب الكبير جداً والمشهور فلان الفلاني، ليرد الأستاذ وائل الإبراشي: "أستاذ أشرف عبد العزيز، ويرد رمضان كان خصمي منذ عام وحصل على حكم غيابي والقضاء أنصفني" فأود تصحيح ذلك بأنني محامي للنجوم ومنتجين ورياضيين كثيرة على سبيل المثال لا الحصر؛ منهم الفنان هاني رمزي، الفنان أحمد عز، والفنان عمرو سعد، والمطرب أحمد سعد والفنانة نيرمين الفقي والفنانة داليا البحيري والفنانة نور والفنان إيهاب توفيق".

وأضاف: وأيضا شركات إنتاج عديدة منها شركة فيردي والأستاذ محمد عبدالمتعال وشركة anb الأستاذ أحمد نور والأستاذ ممدوح شاهين والأستاذة سارة الطباخ وفي المجال الرياضي الكابتن حسام حسن والكابتن عصام الحضري والكابتن هشام حنفي والكابتن شادي محمد والكابتن حسن شحاته والكابتن إبراهيم حسن والكابتن وليد سليمان والكابتن عبدالله السعيد والكابتن محمود متولي وغيرهم كثير".

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وأضاف: "أما بخصوص رفع دعوى عليه والقضاء أنصفه فإن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكماً حضورياً نهائياً بتغريمه 102جنيه والتعويض المدني المؤقت 10001 جنيه بتاريخ 26-6-2019".

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