بسمة وهبة بالحجاب من أمام الكعبة

نشرت الإعلامية بسمة وهبة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو شاركت به جمهورها، ظهرت فيه واقفة في المسجد الحرام أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي مناسك العمرة، وعلقت عليه قائلة: "يا رب أكرم كل اللي حيشوف ويدعي دلوقتي يا رب تقبل دعاء كل اللي حيدعي دلوقتي اللهم ارضي عنا جميعًا يا رب".

ودعت بسمة في الفيديو لكل من حملها أمانة الدعوة بالشفاء والرحمة والمغفرة ورحمة الموتى.

وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت إحدى المعجبات قائلة: "ربنا يتقبل وترجعي بالحجاب كنت بحب برامجك في قناة اقرأ جداً كنتي مختلفة وكنتي مثال محترم للمذيعة الملتزمة المحجبة وكنت بحب اتفرج علي ستايل عباياتك".

وأردفت قائلة: "انتي جواكي خير وسمعتك بتدعي إنك ترجعي للحجاب وأنا عندي إحساس إنك حترجعي ليه إن شاء الله".

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يذكر أن وهبة كانت قد أعلنت عن مفاجأة سوف تجمعها مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، ولكنها لم تعلن عن تفاصيل المفاجأة.

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