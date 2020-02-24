بسمة تكشف عن معاناتها من الاكتئا

أكدت الفنانة بسمة، إنه يجب على أي الإنسان أن يشارك من حوله الحديث عن الأزمات التي يمر بها في الوقت المناسب، حتى لا تحدث أزمات تجبره على الدخول في دوامة الاكتئاب وأمراض نفسية وجسدية.

وتابعت، في تصريحات صحافية، قائلة: "كلنا نمر بدرجات من الاكتئاب في مواقف كثيرة في حياتنا، ولكن قبل فيلم "بعلم الوصول" لم يكن لديَّ شجاعة الذهاب لطبيب نفسي، لأنني كنت أنظر للموضوع بنوع من أنواع القلق".

وأضافت: "فكرة الذهاب لطبيب نفسي من الممكن أن تفتح أبواباً في حياتي لا أستطيع مواجهتها، لكن الفيلم شجعني على أن أذهب لطبيب نفسي وشعرت أنها خطوة ساعدتني على اتزان كبير في حياتي".

وعن الأسباب التي دفعتها لزيارة الطبيب النفسي، قالت: "ذهبت بسبب حياتنا كبني آدمين، الفيلم أضاء بصيرتي، وجعلني أتأكد أنه من المهم بالنسبة لي أن أتحدث إذا واجهت أي مشكلة قبل أن تحدث تراكمات توصلني إلى أن أكون مثل هالة، أعترف أنني عشت حياتها طوال فترة الفيلم لكنني حاولت ألا آخذ منها الجانب الاكتئابي لأنني لا بد أن أدافع عن روحي".

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يذكر أنه يعرض حالياً لبسمة فيلم "بعلم الوصول" الذي يعتبر التجربة الأولى لها في البطولة المطلقة، ويشاركها في بطولته بسنت شوقي ومحمد سرحان، وتدور أحداثه حول شخصية هالة التي تجسدها الفنانة بسمة، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها. فهي تعاني حالة نفسية بعد وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها، تزداد بعد إنجاب طفلها الأول ودخول زوجها السجن، ولكنّها فجأة تقرر عدم الاستسلام وتتخلص من فكرة الاختباء خلف زوجها لتعيش الحياة مثل كل امرأة طبيعية.

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