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الموت يفجع الفنان أحمد فهمي

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عبر الفنان أحمد فهمي عن حزنه الشديد بعد رحيل صديقه عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس (الأحد).

ونشر الممثل المصري صورة تجمعه بالراحل على تطبيق "انستغرام" وعلق عليها "الله يرحم صاحبي وأخويا عمرو فهمي، عشرة العمر أنا مش مصدق".

ثم نشر صورة للشاب وعلق عليها قائلا: "وداعا يا صديقي". وحرص عدد من النجوم على التعليق على الصورة، وبينهم الفنان محمد أنور الذي كتب "ربنا يرحمه يا رب"، وكتب الفنان شيكو "الله يرحمه، استريح يا فهمي".

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