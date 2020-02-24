القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" مقطع من الأغنية الجديدة لسعد المجرد. وعلقت الفنانة سميرة سعيد على الفيديو قائلة: "برافو فناير وسعد .. تعاون رائع .. أغنية كاملة مكتملة .. مبروك البهجاوية". ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: حلوة كتير فيها حماس قوي

الديفا القلب الكبير الله يحفظك لينا

الف مبروك سعد الحبيب والفناير

سميرة سعيد، شاركت مؤخرا في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، ضمن مدربي الفرق المتنافسة، حيث شهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء النجوم المدربين، بحيث استمر من مدربي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما شغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرف على موعد عرض أغنية "Hollelh" لسميرة سعيد سميرة سعيد تحيي حفلاً غنائيًا في دبي 18كانون الثاني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق قوي من سميرة سعيد على أغنية سعد المجرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.