أحلام تتعرض لموقف محرج على مسرح "الفجيرة"

أحيا النجوم أحلام ومحمد عبده وحسين الجسمي، حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، في دورته الثالثة، والذي أقيم على مسرح الكورنيش الرئيسي، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم إمارة الفجيرة.

أحلام تعرضت لموقف محرج على المسرح، أثناء مغادرتها مسرح الفجيرة بعد مشاركتها برفقة الفنان محمد عبده والفنان حسين الجسمي في أوبريت “من التراب إلى السحاب”، وفي هذه اللحظة كادت أن تتعرض للإنزلاق ولكن حسين الجسمي أنقذها من السقوط.

وكان النجوم الثلاثة قد قدموا أوبريت الافتتاح “الفجيرة تجمعنا” وحمل عنوان “من التراب إلى السحاب”، متضمنا مجموعة من القصائد الوطنية قام بتأليفها محمد عبد الله سعيد الحمودي.

وتناول الأوبريت تجسيد 3 مراحل زمنية متعاقبة مرت على دولة الإمارات، بدأت منذ النشأة الأولى وكانت تعتمد فيها على صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ وبعض الأنشطة الزراعية، ثم مرحلة تطور الاقتصاد والتجارة والإعمار، ختاما بدخول الإمارات نادي الفضاء العالمي.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، من بينهم سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي وثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

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ومن الفنانين حضر كل من هاني رمزي، وسوزان نجم الدين، وجابر جو خدار، وأشرف زكي، وراشد النقبي، والإعلامية بوسي شلبي، وأميرة مالوش، وهاني البكار، وغيرهم.

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