شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة معتز شقيق الراحل علاء ولى الدين بفيروس نادر وابنة سعيد صالح تدعو له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصيب معتز شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين بفيروس نادر في خلايا الأعصاب، وكتب كل محبيه عبر حسابه على فيس بوك دعوات تتمنى له الشفاء العاجل، و من الرسائل:" برجاء الدعاء للصديق و الأخ الغالى معتز ولى الدين بالشفاء العاجل فيروس نادر فى خلايا الأعصاب بييجى لكل ٢ فى المليون اللهم أنت الشافى المعافى اشفيه و عافيه و رده لبيته و أهله و صحابه بصحة و سلامة".



معتز ولى الدين

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و رحل الفنان علاء ولى الدين، 11 فبراير عام 2003 عن عمر ناهز 40 عاما بسبب غيبوبة سكر، الفنان الراحل حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985 وبدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولي الدين في التلفزيون، حيث شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منذ الثمانينات منها (بابا جاي، زهرة والمجهول)، لينتقل بعدها للعمل في السينما ويشارك في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى أوائل الألفينات والتي من أبرزها عبود على الحدود و الناظر، حلق حوش، ابن عز)، بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون عمل أيضاً في المسرح حيث شارك في عدة مسرحيات منها لما بابا ينام، الابندا.

ووضعت وزارة الثقافة ملصق "عاش هنا" على منزل النجم الراحل علاء ولى الدين فى مصر الجديدة، تخليدا لذكراه.

ومشروع "عاش هنا" دشنته وزارة الثقافة عام 2018، ويهدف إلى تخليد ذكرى رموز مصر من الرواد والمبدعين الذين أسهموا فى استكمال مسيرة مصر الحضارية عبر تاريخها. والمشروع عبارة عن لافتة تعلق على بيت أحد الرموز مزودة بخاصية تتيح الدخول على الموقع الإلكترونى للمشروع والتعرف على سيرة الرمز، وهو نتاح التعاون بين جهاز التنسيق الحضارى، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تم تخصيص موقع إلكترونى يضم السيرة الذاتية للشخصيات التى احتفى بها المشروع والأعمال التى أنجزوها مزودة بصورلأهم هذه الأعمال.