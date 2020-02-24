شكرا لقرائتكم خبر عن بيغيروا عليه.. تامر حسنى يجسد معاناته مع زوجته وبناته مع التليفون بصورة ساخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم تامر حسني، من زوجته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل وبناته حينما يمسك تليفونه، وذلك من خلال نشر صورة له على حالته الخاصة بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، وظهر في الصورة الفنان تامر حسني وهو يمسك هاتفه المحمول وينظر فيه بتمعن بينما يقف خلفه مجموعة من الشباب يراقبونه وهو ينظر في التليفون، وعلق على الصورة قائلا: "لما بفتح تليفوني قدام بسمة وتالية وأمايا".



تامر حسنى على انستجرام

كما شارك الفنان تامر حسني، صورة لطفل يدعى نور المصري قام برسم صورة له تجسد مراحل صباه وشبابه ووجه له رسالة شكر قائلا: "حلوة أوى الرسمة دي وحلو المعنى اللى فيها بس الطفل اللى عالشمال فوق ليه صورة منتشرة عالسوشيال ميديا أنه أنا والحقيقة أنه مش أنا المهم الرسمة جميلة وتسلم أيدك يا نور".



تامر حسنى يشارك صورة لطفلة رسمه

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ويستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي بالشيخ زايد، بمشاركة النجمة اللبنانية نانسى عجرم والفنان أحمد عصام، يوم الجمعة الموافق 28 فبراير الحالي، ومن المقرر أن يقدم تامر حسني، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني"، بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير "عيش بشوقك"، والألبوم الجديد.

واجتمعت النجوم نانسى عجرم مع تامر حسنى فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة، وتألقت فى خامس فقرات الحفل غنائى الذى جمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى والذى يعد أول حفل لها بعد أزمة سرقة فيلتها واتهام زوجها بقتل السارق، وقدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياتها منها "أخاصمك أه، معجبة مغرمة، أه ونص، اطبطب وادلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك".

وكان النجم تامر حسنى، تألق فى أولى فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، بتقديم عدد من أغنياته الشهير والمتميزة منها، بشوقك، يا بنت الايه، كل مرة، حلو المكان، انا ولا عارف، يانا يا مفيش، يا تاعبنى، وسط حضور جماهيرى كبير تعدى الـ30 الف متفرج، والذى تفاعل مع نجم الجيل فى كل أغنياته.

يشار إلى أن النجم تامر حسنى استأنف تصوير مشاهده في فيلم "مش أنا"، بعد انتهائه من حفله الأخير بمناسبة عيد الحب، في شوارع القاهرة، والفيلم قصة وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وجمعت المشاهد بينه وبين حلا شيحة واخرون ويصور اليوم بعد أن صور أمس ايضا عدد من المشاهد في نفس اللوكيشن