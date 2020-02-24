شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كارمن لبس وقصى خولى ونادين نجيم يرقصون على مهرجان "بنت الجيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقص عدد من نجوم لبنان على مهرجان "بنت الجيران" الذى يغنيه مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، حيث شاركت الفنانة كارمن لبس عبر حسابها "إنستجرام" بفيديو لها وهي ترقص على مهرجان "بنت الجيران" مع الفنانة نادين نسيب نجيم و الفنان قصى خولى، وكتبت كارمن لبس: "احتفال بعيد ميلادي بكواليس 2020".

و مسلسل 2020، المقرر عرضه في شهر رمضان، من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وكارمن لبس ومجموعة من الفنانين اللبنانيين والسوريين، ومن تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

وعلى الجانب الآخر، كان نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر قد بدأ التصدى لمطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

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ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من مطربي المهرجانات، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.