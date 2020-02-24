شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا غاضبة من تصريحات مسئولى لبنان: "صحة ولادنا مش لعبة والثقة بالبلد معدومة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة نيكول سابا غضبها الشديد من تصريحات المسئولين فى بلادها، عن عدم الخوف والهلع من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وكتبت نيكول سابا، تغريده عبر حسابها على تويتر، قائلة:" ثقة؟! ثقة بمين يا ماما وعلى ايا اساس؟! صحة ولادنا مش لعبة والثقة بلبلد معدومة لأنو مافي شي راكب صح فى ياريت ما تطرقونا نظريات وفلسفات وبتوقفوا الطيران يلي جاية من هونيك أصلا".



نيكول سابا

وكان حمد حسن، وزير الصحة اللبنانى، صرح خلال لقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن هناك تدابير اتخذت للمعالجة والوقاية، لا سيما على المعابر البرية والجوية، مضيفا: "هناك وضع اقتصادى ضاغط وبالتالى وقف الهدر ومحاربة الفساد من الأولويات الاستراتيجية المعتمدة لتطوير السياسات الصحية فى لبنان.

وأشار حسن، إلى وقف التوظيف وعدم التقاعد يؤثران على القطاع الصحى وانتاجيته، وبالتالى هناك تجاوب من الرئيس عون لمواجهة التحديات ومنها "كورونا".

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وأكد أن "الإجراءات المتبعة فى مطار بيروت لمنع انتشار فيروس "كورونا" يمكن وصفها بالمسؤولة، وهى تتم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الاجراءات الإضافية التى نقوم بها مع الطائرات الاتية من ايران وايطاليا تضمن عدم انتشار وباء الكورونا ان وجد.

وتابع وزير الصحة: "ندعو الشعب اللبنانى إلى الثقة بالإجراءات والهلع الهستيرى غير مقبول وهناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها فى المطار"، موضحاً أن هناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها فى مطار بيروت حالياً لإخراج ركاب الطائرة الإيرانية من المطار".

على جانب آخر، تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيى، حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة فى المشوار الغنائى للنجمة اللبنانية.

يشار أن آخر حفلات النجمة نيكول سابا، فى ليلة رأس السنة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور نظرا لشعبية نيكول سابا فى مصر، وقدمت نيكول العديد من أغانيها ومنها البلدى يكسب، يا شاغلنى، مش وقت الكلام، طبعى كده، وغيرها من الأغانى.