هنا الزاهد تسخر من تحدى "خطف الرجالة" بفيديو جديد على "تيك توك"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من أشهر الأغنيات التى انتشرت عبر تطبيق "تيك توك"، وخاض بها الكثير من السيدات والفتيات تحديات عديدة هي أغنية تحمل اسم "I can take your man"، وتتحدث عن فتاة تهدد أخرى بأنها سوف تأخذ رجلها، إذا أرادت.

هنا زاهد انضمت إلى الفتيات اللائى ينشرن فيديوهات على أنغام هذه الأغنية، ولكن بتعديل بسيط، حيث ظهرت هنا في الفيديو الذى نشرته عبر حسابتها، تغنى هذه الأغنية، ثم بعدها ظهرت ترقص على أغنية "حبيه وخديه"، وهى إحدى أغنيات الفنانة الراحلة فاتن فريد، لتظهر وكأنها ترد على أغنية "I can take your man"، وقدمتها هنا بشكل ساخر ، وكأنها تريد أن تقوله "خديه وحبيه براحتك".

وحرصت هنا الزاهد على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها من مدينة دبي الإماراتية، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وتخوض هنا الزاهد، بطولة فيلم "الغسالة"، بالمشاركة مع الفنان أحمد حاتم، وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وانطلق تصوير أول مشاهد الفيلم أمس الأحد لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهررمضان الماضى، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وجمعها بزوجها أحمد فهمي للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.