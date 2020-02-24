شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسرح مصر "أوس أوس" يرزق بمولوده الجديد "على" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق نجم مسرح مصر الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"، بمولود جديد، اليوم الاثنين، أطلق عليه اسم "على"، حيث نشر عبر حسابه على تويتر، صورة له من داخل المستشفى، علق عليها قائلا: "الحمد لله (على محمد أسامة).. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره".





ويواصل "أوس أوس" تصويرمشاهده فى المسلسل الجديد "اتنين نفى الصندوق" الذى يشاكه فى البطولة الفنان حمدى الميرغنى، المقرر المنافسة به فى موسم دراما رمضان المقبل، ويجسدان فيه عاملى نظافة، يكتشفان مع تطور دراما العمل أنهما أبناء رئيس دولة افريقية، ليتبدل حالهما، وتتغير نظرة الناس لهما، بعد أن كان يلفظهما المجتمع ويتجاهلهما حيث أصبح الكل يتودد لهما.





مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.

من ناحية أخرى، تواصلت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية مع محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" نجم مسرح مصر الذى حضر إلى إنجلترا منذ عدة أسابيع لمقابلة صديقه محمد صلاح نجم ليفربول، وذكرت الصحيفة أن محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" صاحب الـ5.6 مليون متابع على موقع إنستجرام حضر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد التى أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز وانتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل، والتقى مع محمد صلاح فى إحدى حجرات الملعب قبل أن يقدم صلاح الممثل المصرى لأصدقائه وزملائه فى الفريق أليكس أوكسليد تشامبرلين وديان لوفرين، كما أهداه قميصه الذى لعب به المباراة ذاتها.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن أوس أوس، يتطلع لتحقيق النجاح فى إنجلترا بعد مرور شهر على زيارته إلى ليفربول، حيث لم يُمثّل مطلقًا من قبل فى فيلم أو مسلسل تليفزيونى إنجليزى أو أمريكى، وقال للصحيفة، “إنه شرف لى أن أصبح مشهورًا فى إنجلترا”.

وأضاف محمد أسامة، "أنا ومحمد صلاح أصدقاء منذ 6 سنوات، وبدأت تلك العلاقة عندما قررت زيارة أصدقائى من المنتخب الوطنى أثناء معسكر الفريق".

تابع، "قابلت صلاح هناك، وكانت تلك المرة الأولى التى أتحدث معه، وأخبرنى أنه من أشد المعجبين بأعمالى، وأخبرته أننى أيضًا معجبًا به، ومن تلك اللحظة بدأت صداقتنا".