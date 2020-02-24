شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى تبدأ يومها بحكمة عن الصبر والسعادة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة ندى بسيونى، يومها الجديد بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصورة وألفيديوهات "إنستجرام"، حيث كانت تقود السيارة وتظهر بإطلالة جميلة، واستعانت فى تعليقها على الصورة بمقولة هي: "لم نُولد على هذهِ الأرَض لِنكُن سُعداء طيلة الوَقت، ‏سنسعد فقط إذا آمنا بِأن هُناكْ مُنعطفات إن صبرَنا عليها نلنا الرِضا والسَعادة".

ألفنانة ندى بسيونى، أكدت من خلال هذا الاقتباس على ضرورة الصبر وإدراك أن الحياة بها صعوبات إلى جانب المكاسب التى يجنيها الشخص فى حياته، وذلك حتى يشعر فى النهاية بالسعادة والرضا لما قسمه له الله، وفى تعليقها على تلك المقولة، أضافت: "‏صحيح والله وكل حاجة فى وقتها بتيجى بأمر ربنا.. صباح الجمال والسعادة".





يأتى هذا بعد آخر مشاركة للفنانة ندى بسيونى، مع جمهورها على السوشيال ميديا، حيث نشرت قبل أيام، رسالة لنجوم النادى الأهلى بعد خسارة كأس السوبر المحلى لصالح الزمالك، وكتبت ندى بسيونى عبر حسابها على "تويتر"، "ع المرة قبل الحلوة معاه.. الحمد لله خسرنا بضربات الترجيح ومباراة من طرف وأحد استحوإذ وخطورة طول الماتش ويتحمل مسئوليتها فايلر.. لاعيبتنا رجالة محدش منهم قصر فى حاجة ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا البطولات والمباريات جاية كتير واحنا واثقين فى فرقتنا.. جمهوره ده حماه".

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ويشار إلى أن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، كان قد أكد أن ألفريق سيتوجه إلى استاد القاهرة فى الموعد المُحدد لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها السابعة والنصف، مساء اليوم الاثنين، والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

وأضاف مرجان، فى تصريحات إذاعية، أن الأهلى يحترم اللوائح والقوانين، لذا سيتوجه إلى استاد القاهرة لخوض المباراة بعيداً عن إعلان نادى الزمالك انسحابه من مسابقة الدورى وعدم مواجهة الأهلى الليلة.

وكان مجلس إدارة الزمالك، قد قرر، أمس، بالإجماع عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الأبيض عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية، فيما أكد مرجان، أن البيان الذى أصدره الأهلى، أمس، لم يتضمن أى قرارات بشأن لقاء القمة، موضحاً أن النادى لم يتطرق لمسألة عدم خوض القمة أو الآنسحاب من الدورى.