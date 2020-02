المطربة ريانا: الملكة إيزيس قدوتى فى الوفاء..وأبحث عن الرجل المناسب

وقالت إنها تعلمت من علاقاتها السابقة، وآخرها مع ثرى عربى، وأن الحب لا يعنى التخلى عن الكرامة والاحترام، منوهة بأنها على استعداد للتضحية فى سبيل الارتباط بمن تحب، بشرط أن يدرك أن الزواج والحب أخذ وعطاء، ورباط مقدس يجمع بين الزوجين.

وكانت المطربة السمراء ، قد بدأت مسيرتها الفنية عام 2005 بألبوم Music of the Sun أو «موسيقى الشمس»، وتوالت بعد ذلك ألبوماتها التي بلغ عددها 8 من بينها A Girl like Me أو «فتاة مثلي» عام 2006.

وبعدها بعام طرحت ألبوم Good Girl Gone Bad أو «فتاة طيبة تحولت لشريرة»، وفي عام 2012 أصدرت ألبومها Unapologetic أو «بلا اعتذار».