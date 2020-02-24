شكرا لقرائتكم خبر عن تزوج 4 مرات من بينهن عبلة كامل ومهرها 25 قرش.. فى عيد ميلاد محمود الجندى.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الجندي، الذى يعد من أهم نجوم جيله،ورغم عدم المشاركة في الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية بدوربطولة مطلقة، إلا أن أدواره كان لها تأثير كبيرواستطاع أن يصنع أسمهه من خلالها بعد أن وضع لنفسه شكلًا فى اختيارته، بالإضافة لحرصه الشديد على عدم خوض تجارب فنية غير محسوبة، وكانت جميع هذه الأعمال ناجحة مثل، "ناجي العلي، يوم مر ويوم حلو، شمس الزناتي، الفرح".





تزوج محمود الجندي 4 مرات، ففي بداية حياته تزوج من ضحى حسن التي أنجب منها 3 بنات وولد هو المخرج المعروف أحمد الجندي، واستمر زواجهما حتى توفيت عام 2001 عقب اندلاع حريق في منزلهما لقيت حتفها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهما، وتزوج للمرة الثانية وأسفر هذا الزواج عن ابنته "مريم" والتي أرادت أن تسيرعلى خطى والدها والدخول الى عالم التمثيل.





وكانت الفنانة عبلة كامل هي الزيجة الثالثة، وكشف الجندى في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن مهر زواجه منها كان 25 قرشا فقط ولم يحدث أى نقاش بشأن قيمة المهر، وفى ذات مرة بعد ذهابهما للسعودية لأداء فريضة الحج بالأراضى المقدسة، قررت أن ترتدى الحجاب مع الاحتفاظ بالتمثيل، ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى عامين فقط، ليتزوج أخيرا من "هيام" وهى إبنة الفنان الراحل جمال إسماعيل.

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يذكر أن الفنان محمود الجندى له العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها، "شمس الزناتى"، و"التوت والنبوت"، و"ناجي العلي"، و"حكايات الغريب"، و"المرشد"، و"اللعب مع الكبار"، و"واحد من الناس".

وفي مجال الدراما التلفزيوني، "أنا وأنت وبابا في المشمش"، و"رحلة السيد أبو العلا البشري"، و"عصفور النار"، و"حلم الجنوبي"، و"حديث الصباح والمساء"، و"الشارع الجديد"، و"زيزينيا"، و"رمضان كريم"، و"ظل الرئيس".

ومن مسرحياته "البرنسيسة"، و"علشان خاطر عيونك"، و"عائلة الفك المفترس"، و"باللو"، وكان آخر عمل قدمه على المسرح "اضحك لما تموت" من تأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد.