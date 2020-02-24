شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب "فيروس كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت المطربة اللبنانية إليسا، من تصريحات المسئولين فى بلادها، عن عدم الخوف والهلع من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"،

وكتب إليسا، عبر حسابها على تويتر: " مواصلة الهجوم علي الدولة وإنها غير مسئولة، ما عم لاقى كلمة تعبّر أكتر عن اللى عم بيصير، انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك، بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلى كورونا ينغل بين هالعالم، وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعى للهلع".



اليسا

وكان حمد حسن، وزير الصحة اللبنانى، صرح خلال لقاءه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن هناك تدابير اتخذت للمعالجة والوقاية، لا سيما على المعابر البرية والجوية، مضيفا: "هناك وضع اقتصادى ضاغط وبالتالى وقف الهدر ومحاربة الفساد من الأولويات الاستراتيجية المعتمدة لتطوير السياسات الصحية فى لبنان.

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وأشار حسن، إلى وقف التوظيف وعدم التقاعد يؤثران على القطاع الصحى وانتاجيته، وبالتالى هناك تجاوب من الرئيس عون لمواجهة التحديات ومنها "كورونا".

وأكد أن "الإجراءات المتبعة فى مطار بيروت لمنع انتشار فيروس "كورونا" يمكن وصفها بالمسؤولة، وهى تتم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الاجراءات الإضافية التى نقوم بها مع الطائرات الاتية من ايران وايطاليا تضمن عدم انتشار وباء الكورونا ان وجد.

وتابع وزير الصحة: "ندعو الشعب اللبنانى إلى الثقة بالإجراءات والهلع الهستيرى غير مقبول وهناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها فى المطار"، موضحاً أن هناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها فى مطار بيروت حالياً لإخراج ركاب الطائرة الإيرانية من المطار".