فيديو.. رد فعل أحمد العوضي بعد سؤاله عن ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
رفض الفنان أحمد العوضي الرد على السؤال المتعلق بشائعة ارتباطه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc.
وردًا على سؤال المذيعة حول حقيقة ارتباطه بالفنانة الشهيرة، رفض العوضي الرد على السؤال، مؤكدًا، إنه لم يرد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تركوا له عددا من التعليقات عن علاقتهما، موضحًا: "أنا قلت قبل كده مواصفات فتاة أحلامي".
وعادت المذيعة للسؤال حول ما إذا كان هناك مشروع ارتباط بينهما، فقال العوضي: "الموضوع ملوش علاقة بصورتي مع ياسمين عبد العزيز، والناس عارفة مواصفات فتاة أحلامي، قائلًا: دمها خفيف وبنت بلد وجدعة".
وحضر أحمد العوضي عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، يوم 16 يناير الماضي، وظهر معها في أكثر من صورة ومقطع فيديو، مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتهما، وتوقع البعض وجود ارتباط عاطفي بينهما.
من ناحية آخرى يشارك العوضي في مسلسل "الاختيار"، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من بطولة أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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