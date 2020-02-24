أوس أوس يحتفل بقدوم مولوده الثاني "علي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، بقدوم مولوده الثاني، والذي أطلق عليه اسم "علي".

ونشر أوس أوس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له بجوار تحضيرات الاحتفال بقدوم نجله الثاني، وعلق: "اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره، الحمد لله، علي محمد أسامة، 24 فبراير 2020".

وكان أوس أوس قد رزق بمولوده الأول "عمر"، عام 2017.

يذكر أن آخر أعمال محمد أسامة مسلسل "اتنين في الصندوق"، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وهو من بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، أحمد عبدالله محمود.