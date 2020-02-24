إيرادات الأحد.. "Sonic The Hedgehog" الثاني و"fantasy island" بالمركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Bad Boys For Life"بطولة ويل سميث، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 23 فبراير، إيراد قُدر بـ94 ألفًا و347 جنيها

وجاء في المركز الثاني فيلم "Sonic The Hedgehog"، الذي حقق 77 ألفًا و32 جنيها، وحصل على المركز الثالث فيلم الرعب الأمريكي "Brahms: the boy 2" محققًا 69 ألفًا و680 جنيهًا، واحتل المركز الرابع فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 40 ألفًا و37 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "fantasy island" محققًا 38 ألفًا و853 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 26 ألفًا و524 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "The Room" وحقق 18 ألفًا و413 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 13 ألفًا و830 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 11 ألفًا و248 جنيها، وجاء في المركز العاشر فيلم "Kill Chain" بطولة نيكولاس كيدج، بعد تحقيقه 10 آلاف و869 جنيهًا.