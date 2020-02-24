محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان مصطفى أبو سريع، إنه سعيد بمشاركته في مسلسل "ولاد إمبابة"، مع الفنان الكبير سمير غانم، والفنانة فريدة سيف النصر.
وأوضح "أبو سريع" في تصريح خاص لمصراوي، إنه يجسد دور أصغر أبناء "إمبابة"-فريدة سيف النصر- وهو شاب يحاول النجاح بأي طريقة.
وتابع: "أحاول طيلة أحداث المسلسل البحث عن طريقة للشهرة والنجاح بأي شكل، فألعب كرة، وأغني مهرجانات، وأمثل، حتى يكتشف هذا الشخص في النهاية قدراته وما يستطيع تحقيقه بالفعل".
وأضاف: "الدور قريب جدا من الشارع، وعشان كدة اتحمست للمسلسل، كمان الدور شبه شباب كتير بيحاولوا يوصلوا للنجاح بسرعة وبأي طريقة".
وكشف أن "إمبابة" تترك لأبنائها كنزا، وتتصاعد الأحداث، في محاولة وصول الأبناء لهذا الكنز.
مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة سمير غانم، فريدة سيف النصر، سامي مغاوري، عبدالله مشرف، شمس، محمد فاروق، نادر أبو الليف، ومن إخراج ممدوح زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى أبو سريع يكشف عن دوره في مسلسل "ولاد إمبابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.