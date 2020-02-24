محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، الأربعاء 19 فبراير، فيلم "صندوق الدنيا"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في يومه الخامس بـ"السينمات"، إيراد قُدر بـ62 ألفًا و25 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أيام 442 ألفًا و461 جنيهًا.
"صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، أحمد كمال، باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علاء مرسي، صلاح عبدالله، ورابي سعد.
كانت هذه تفاصيل خبر في 5 أيام.. إيرادات "صندوق الدنيا" تقترب من نصف مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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