ديانا كرزون تخضع لجلسة تصوير جديدة: "ابتسم ولا تمضي وقتك في التفكير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصور حسن فرحات، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ديانا" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان كلاسيكي باللون البني، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت: "أعلمُ جيداً أنك تعرضت لقصة في حياتك، لموقف لا يمكنك أن تنساه، لحديثٍ لن يغيب عن ذهنك، لكن سأظل أقول لك : لا بد أن يأتي اليوم الجميل، وتنسى فيه كل ما سلف، ابتسم، ولا تمضي وقتك في التفكير".

يذكر أن ديانا كرزون طرحت مؤخرا أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان "صعب أقدر"، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.