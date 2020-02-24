حمدي الميرغني يهنئ بيشوي طاهر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الفنان حمدي الميرغني، صديقه الفنان بيشوي طاهر، بعيد ميلاده.
ونشر "الميرغني" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا صاحبي يا عاقل، يارب تبقي سنة سعيدة عليك، وربنا يكملك بعقلك كمان وكمان".
يذكر أن بيشوي طاهر أحد أعضاء فريق "مسرح مصر"، تحت قيادة النجم الكبير أشرف عبدالباقي، كما شارك "بيشوي" في الموسم الأخير من مواسم مسرح مصر، وشاركه البطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور.
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